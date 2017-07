Bandidas, Bïa et Mamselle Ruiz

Elles sont comme deux soeurs et, lorsqu’elles chantent à l’unisson ou qu’elles s’harmonisent, elles deviennent presque comme des jumelles, toutefois non identiques puisque Mamselle Ruiz se livre parfois à des sons plus gutturaux que ceux de Bïa. Toutes deux séductrices, elles portent la poésie d’un continent en abolissant les frontières entre la décontraction brésilienne d’un Nordeste et la passion hispanique. Les deux artistes se font sensuelles, câlines, coquines, lumineuses ou tristes. Ensemble, à tour de rôle ou en se répondant plus rapidement. Elles sont ici accompagnées par Sheila Hannigan au violoncelle nomade, Dan Gigon à la basse aux assises solides et Sacha Daoud aux percussions ou à la batterie, qui anime la musique sans l’enterrer. Entre le thème de Narcos, des bouts de sambas rapides, un afro-colombien plus rythmique, un hommage à Lhasa ou le mélo pourtant adouci d’un Cucurrucucu paloma, elles signent un très beau disque.

Bandidas - Flor

