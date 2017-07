Buxtehude, Arcangelo. Alpha 367.

Ce CD consacré à l’Opus 1 du fameux compositeur de musique d’orgue Dietrich Buxtehude (1637-1707) permet de retrouver le nouveau directeur des Violons du Roy, Jonathan Cohen, en tant que claveciniste, rôle qu’il assume ici aux côtés de confrères de son ensemble Arcangelo : Sophie Gent (violon), Jonathan Manson (viole) et Thomas Dunford (luth). Au disque, cette musique en apparence « simple » souffre de scories diverses : clavecin ferraillant, violon vert et acidulé, prise de son proche ou mal équilibrée, cherchant souvent à créer un volume qui n’a pas lieu d’être. Sur ces quatre points, Arcangelo et Alpha font un sans-faute : la réplique de Keith Hill du clavecin Taskin de 1769 est un bijou, la violoniste Sophie Gent est parfaite, et les balances de l’ingénieur du son Dave Hinitt très justes. À tout cela, Cohen et ses amis greffent une vraie poésie sonore, notamment dans la Sonate BuxWV 256, ma préférée. Écoutez, par exemple, les amalgames sonores entre la 3e et la 5e minute…



Buxtehude ★★★★ Sonates en trio, opus 1. Arcangelo. Alpha 367.