Kullervo, Jean Sibelius + Finlandia (avec choeurs)

Même s’il porte le numéro d’opus 7, Kullervo, vaste poème symphonique pour deux solistes, choeur et orchestre de 80 minutes, est la première grande oeuvre de Sibelius. En lieu et place d’une reprise de l’onéreuse 8e de Mahler, cette musique irrésistible aurait fait une fort belle ouverture de saison 2017-2018 à l’OSM en une année de 100e anniversaire de la Finlande et de 150e du Canada. Vous pouvez vous en persuader à l’écoute du 2e enregistrement réalisé par son plus grand interprète, Osmo Vänskä. Ce Kullervo est le plus fascinant et riche du catalogue — force de Kullervova à la guerre ; grandeur de la Mort de Kullervo —, mais Bis nous vend au prix fort l’adjonction, sur un 2e CD, d’une création de 25 minutes d’un excellent élève de Rautavaara. Les néophytes qui veulent faire connaissance avec Kullervo se tourneront vers Vänskä-Lahti (Bis), Segerstam (Ondine), Davis (LSO) ou Paavo Järvi (Warner) en un seul CD.

Osmo Vanska dirige Kullervo va à la guerre de Sibelius

Extrait