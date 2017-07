Loin des sortilèges digitaux de Godowsky et Alkan, Marc-André Hamelin abat les murs et nous plonge dans une cérébralité sensorielle, un rituel sonore et rythmique (la métrique change tout le temps), plus que « musical » au sens traditionnel. L’art de Morton Feldman (1926-1987) s’est orienté vers une exploration de la dilatation du temps : « 72 minutes d’affilée de délicates textures ppp avec la pédale forte constamment enfoncée, ce n’est pas quelque chose à quoi les pianistes pourraient être préparés », écrit Hamelin dans la notice. Les auditeurs non plus. La réaction ? Deux possibilités : l’hypnose ou l’allergie profonde devant cette infinie trituration microscopique du néant. Mon point de vue est qu’il faut absolument tenter l’hypnose. Après, c’est comme avec Messmer : selon les individus, ça marche ou non. Mais tout a été fait parfaitement : le sérieux de la démarche, la précision décantée du jeu et la justesse de la captation sonore, très en adéquation avec l’oeuvre.



Écoutez Morton Feldman - For Bunita Marcus

Marc-André Hamelin ★★★★ Morton Feldman : For Bunita Marcus. Hyperion CDA 68048.