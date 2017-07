Lust for Life, Lana Del Rey

Difficile de dire si l’énigme Lana Del Rey est le produit d’une industrie hypercommerciale ou bien l’un de ses fins joueurs, capable de synthétiser l’air du temps. Le personnage à la moue sérieuse et à l’allure Nancy Sinatra poursuit son diagnostic d’elle-même à travers la lunette de l’Amérique. Toujours, ce bouquet de nostalgie et d’alanguissement tient l’ensemble en place. Lust for Life est pavé d’un goût pour le hip-hop (Summer Bummer, Groupie Love), collaborations avec les rappeurs The Weeknd ou A$AP Rocky aidant. Del Rey, toujours à pleurer un temps passé inconnu, mise ici sur un son plus R’n’B (Lust for Life). Parfois country-folk tragique (Tomorrow Never Came), parfois grandiosement orchestral (Love), c’est l’épaisseur des couches du travail de Lana Del Rey qui fait son charme. Plein de coins sombres, malgré ce qu’annonce le large sourire de la couverture, Lust for Life est un album fort bien travaillé qui souffre par contre un peu de monotonie.



Écoutez Lust For Life (ft. The Weeknd)

Lust for Life ★★ 1/2 Lana Del Rey, Interscope