Charles Richard-Hamelin et la tentation du précipice

Le programme de récital 2017 de Charles Richard-Hamelin comprend une oeuvre particulièrement redoutable : la houleuse 1re sonate de Robert Schumann. En ce qui me concerne, le pianiste québécois y affronte les pires fantômes, de redoutables souvenirs de concerts : Emil Guilels et un récital de Krystian Zimerman à Carnegie Hall — ce même Zimerman dont le nom orne le précieux trophée rapporté par le pianiste québécois de Varsovie…

Les ombres tutélaires ne font pas peur à Charles Richard-Hamelin, pas plus que les défis. Après le 1er concerto de Brahms avec Kent Nagano à Lanaudière en 2016, la 1re sonate de Schumann est un saut dans le vide encore plus grand. C’est le Schumann le plus brut de décoffrage, le plus explosif, le moins calculé. Disons que ce n’est pas forcément le Schumann avec lequel on débute… Même Martha Argerich ne s’y est pas risquée. C’est dire !

De notre côté, il ne faudrait pas fanfaronner, non plus. Le père Guilels, il lui arrivait d’en mettre des louches à côté, surtout dans des partitions aussi escarpées, alors que Zimerman est un rien trop cartésien pour ce théâtre des sentiments brûlants. Au disque, les grands interprètes se comptent sur les doigts des mains : Guilels en concert (BBC Legends), Pollini, Le Sage, Sofronitsky, Reine Gianoli. Charles Richard-Hamelin en sera-t-il un jour ?

Ce que nous propose le pianiste québécois à 28 ans en concert est en tout cas assez extraordinaire : il se jette à corps perdu dans les ruptures de ton et les emballements les plus fous, il plonge dans la théâtralité de l’oeuvre sans retenue. Petit à petit, il osera encore plus de contrastes, quelques abandons par-ci, par-là, comme Éric Le Sage, mon interprète de référence. Mais Charles Richard-Hamelin ne cesse de surprendre.

En première partie, le pianiste québécois a proposé des oeuvres que l’on avait déjà entendues sous ses doigts : la Fantaisie en ré mineur de Mozart et les Impromptus de Chopin. De Mozart, il fait ressortir à la fois le tragique et le mélodieux, alors que son Chopin est de plus en plus affûté, audacieux et libre, avec toujours ce sens très fin de la sonorité, dont témoignent les superbes notes perlées de la main droite à la fin du 2e impromptu, partout la noblesse des nuances forte et la transition parfaite du développement à la réexposition du 4e impromptu.

Charles Richard-Hamelin n’a cependant pas été aidé par l’instrument, dont la chaleur ou l’humidité avait dû abîmer légèrement l’accord dans le grave et dans l’aigu (ce fut gênant dans l’Aria de Schumann) et dont le mécanisme devait être un peu rétif, tant les petits problèmes de traîne dans l’extinction des accords ont été inhabituellement fréquents.

On saluera enfin chez le pianiste l’heureuse propension à célébrer des oeuvres ou compositeurs oubliés dont la musique repose sur des racines folkloriques. Après Enescu, l’Arménien Arno Babadjanian a fourni à son programme une musique colorée. Pourvu que Charles Richard-Hamelin ne tombe jamais sur le Géorgien Héraclius Djabadary, l’un des pires compositeurs de l’histoire, et donne un jour un coup de pouce à la mémoire de l’admirable et malheureux Ukrainien Sergeï Bortkiewicz.

L’accueillant et bucolique Festival de la Maison Trestler, qui en est à sa 33e édition, se poursuit tous les mercredis soirs jusqu’au 16 août. Quant à Charles Richard-Hamelin, il proposera ce même programme aux festivaliers de Lanaudière à l’église de L’Assomption ce jeudi soir à 20 h.