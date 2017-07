Orchestre de la Francophonie: deux concerts gratuits

Deux événements gratuits, sur réservation obligatoire, marqueront la semaine finale des activités 2017 de l’Orchestre de la Francophonie (OF). Le lundi 31 juillet à 19 h 30, à l’Arsenal art contemporain (2020, rue William à Montréal), soirée de créations musicales des quatre compositeurs en résidence et des compositions de leurs mentors Simon Bertrand et Tim Brady. La réservation se fait à l’adresse lepointdevente.com/billets/creation-residence. Pour le concert final, le vendredi 4 août à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, à 19 h, la violoniste Julie Triquet et 12 musiciens se joindront à l’OF dans la 4e Symphonie de Mahler. Pour cet ultime concert, il faut garantir sa place en écrivant à l’adresse réservations@orchestrefranco.com.