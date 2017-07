Lancement des activités de l’Institut d’art vocal

Comme chaque année, l’Institut canadien d’art vocal (ICAV) organise cet été à Montréal un stage de perfectionnement pour jeunes artistes lyriques.

Cette 14e édition, qui se tient du 24 juillet au 12 août, réunit 44 chanteuses et chanteurs de dix pays qui profiterons des conseils d’un groupe de pédagogues dirigés par Joan Dornemann, chef adjointe et répétitrice au Metropolitan Opera de New York, et par le chef d’orchestre Paul Nadler.

Les activités ouvertes au public, qui se déclinent en trois groupes, débutent ce mardi. On trouve dans un premier temps les classes de maître publiques données par le ténor Richard Margison (25 juillet), la soprano Olga Makarina (27 juillet) et Joan Dornemann (28 juillet).

Dans un second temps, innovation cette année, trois récitals conçus et mis en scène par des professeurs de l’ICAV seront présentés à la salle Jean-Papineau-Couture de la Faculté de musique, les 1er, 4 et 8 août. Il s’agira respectivement d’une soirée d’airs italiens et espagnols, d’un programme autour de la musique allemande au temps de Kurt Weill et d’un voyage musical Paris-Montréal.