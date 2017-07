Nuits d'Afrique, tous styles unis

Tout allait rondement passé 22 h, dimanche soir, alors que le groupe colombien Tribu Baharu offrait au parterre du Quartier des spectacles le concert de clôture des Nuits d’Afrique. La champeta promise était au rendez-vous et les spectateurs se laissaient agréablement porter par cette musique qui a beaucoup à voir avec celle du Congo. Car si la champeta colombienne est un véritable mélange de genres d’Amérique latine, des Caraïbes et du Congo, l’influence de la rumba et du soukous d’Afrique centrale se faisait sentir dans chacune des pièces : une batterie carrée par si, des notes de guitares rapides et très aiguës par là, en plus du flow du commandeur de la chanson, tout cela accentue la présence du pays de Diblo Dibala, qui devait être là hier soir, mais qui n’a pu se présenter.

Tribu Baharu intègre à cela les inflexions du chant en espagnol, une certaine décontraction antillaise dans la façon de parfois jouer la guitare, des petits effets électros, une attitude rock ou rap à l’occasion et la présence de deux chanteurs qui occupent le devant de la scène. Dans leur manière de rendre hommage à leurs frères africains, ils déconstruisent quelque peu les structures de la rumba soukous et de ses dérivés. Trois mots, une virgule et un point d’exclamation qu’ils ont clamés les résument : « Africa Mama, Chevere ! » On les attendait. Même que Wesli, qui les a précédés, s’est livré à un clin d’oeil musical à tendance soukous vers la fin de sa prestation.

Notre enfant prodigue n’a pas déçu lui non plus en montant sur la scène avec le chapeau et l’habillement colorés, et en démontrant une fois de plus sa grande capacité à marier des styles ou des emprunts aussi différents que la musique racine, le twoubadou, le rara carnavalesque et le konpa lascif haïtiens ; le reggae, le ragga et le ska ; l’afrobeat et plus encore, tout cela dans un ensemble homogène. Une partie de la recette ? La guitare polyvalente de l’auteur-compositeur, l’intégration de quelques cuivres et une batterie qui s’adapte à tout. Wesli peut être à la fois attendrissant et intime en chantant dans les hauteurs, délicatement dansant et très contagieux, engagé et frénétique. Le personnage s’est assagi sur scène depuis quelques années, mais il a gagné en maturité et sa mise en scène est toujours aussi efficace avec une machine rodée au quart de tour. Il invite des danseurs, joue des percussions, sort la grande trompe et trouve même le moyen de se laisser aller à la contrebasse. On n’a pas fini de découvrir les maintes facettes de sa riche personnalité.

En début de soirée, on a eu droit à Javi Mendez y Su Sandunga, un artiste fort sympathique qui maîtrise habilement plusieurs styles, de la salsa au merengue en passant par nombre de nouvelles tendances plus urbaines. Mais une déception nous attendait : seuls deux percussionnistes et trois danseuses l’accompagnaient, le reste de la musique étant préenregistrée. Nous aurions préféré un ou deux musiciens de plus pour ajouter à l’éclat de cette musique très vivante. Au moins, le public a semblé apprécier l’éclectisme du créateur qui s’étend jusqu’à une interprétation de I Feel Good de James Brown et de Despacito, oui, oui.

L’après-midi avait commencé sur un train d’enfer devant… une centaine de personnes dans La Sphère, alors que les Algériens de Djmawi Africa ont donné toute une démonstration de leur sens du groove et de leur connaissance de la musique alaoui et de certaines formes de 6/8. Il n’était pas encore 14 h et déjà, ça chauffait aux Nuits d’Afrique. Par la suite, le Burkinabé Greg Burkimbila a délicatement commencé à réchauffer l’atmosphère sur la grande scène, avant que Noubi Trio prenne les commandes. Lauréat du Syli d’argent, ce groupe a un potentiel certain avec sa musique en trio acoustique, ses chansons engagées, le charisme de son leader, le caractère très groovy de la basse, les impros de la guitare et l’importance accordée aux passages instrumentaux. Le groupe n’est formé que depuis le début de l’année, l’avenir lui sourira.

Le coup de coeur de l’après-midi ? Stella Gonis, une chanteuse martiniquaise qui a du coffre et une puissance vocale peu commune. On l’avait connu il y a cinq ans dans une formule plus proche de la chanson sociale, alors que, cette fois-ci, elle s’est rapprochée de ses racines. Pour l’essentiel du spectacle, que des voix et des percussions animaient la musique, et parfois, une guitare acoustique s’insérait dans le tout. Si la forte personnalité de Gonis occupe beaucoup d’espace, ses collègues ne sont pas en reste, tant au niveau du chant, de la percussion que de la danse qui s’avère parfois acrobatique. Quant à la dame, elle s’assoit sur le tambour bélè et frappe avec émotion, sinon elle chante, même en dansant, et pas seulement sur des semblants de pas. Son chant est unique : on pense parfois à un mélange de blues, de racines créoles et de classique, tout cela à la fois si cela se peut. Et avec elle, cela se peut.

En terminant, une mention spéciale aux DJs de Canicule tropicale qui ont brillamment animé musicalement entre les concerts sur la grande scène pendant que les activités se déroulaient dans La Sphère. Hier, comme tout au long de la semaine, ils ont parfaitement senti l’atmosphère particulière et l’éclectisme des Nuits d’Afrique. On espère les revoir l’an prochain.