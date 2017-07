Réconciliation et transfiguration

Le début de la tournée de l’Orchestre national des jeunes du Canada (on dit désormais NYO Canada) a eu lieu à Ottawa samedi, présentant, pour le 150e anniversaire de la Confédération, le projet Insilence, qui se veut un « moteur autochtonisant » dans le cadre de la grande réconciliation entreprise ces derniers temps. Le concert s’inscrivait dans le cadre de la première journée de l’Ottawa Chamberfest.

Le NYO se produisait aussi à la Maison symphonique de Montréal dimanche après-midi, sans Insilence, mais à guichets fermés… et pour cause : le concert était gratuit.

Revenons au concert de samedi, dont Insilence occupait la seconde partie. Soutenu financièrement par le programme « Nouveau chapitre » du Conseil des arts, Insilence s’inspire de l’oeuvre de Zaccheus Jackson, poète piikani-pied-noir. Le processus silence-parole-rébellion-dialogue est bien relayé par les musiques de Ian Cusson et Juliet Palmer, cette dernière sur une sorte de slam à deux voix. Le dernier poème débouche sur Mort et transfiguration et les narrateurs quittent la scène.

L’oeuvre de Strauss était la seule permettant véritablement de se rendre compte de l’excellence du millésime 2017 du NYO, avec des bois (notamment un superbe pupitre de flûtes) et des cuivres (cors dans la Transfiguration !) excellents. Les Montréalais auront eu La valse de Ravel pour déguster davantage. Sur le plan de l’interprétation, Jonathan Darlington a fait du très bon travail, malgré une Transfiguration trop métronomique.

La présence du choeur n’offrait pas, à Ottawa, de valeur ajoutée. La maîtrise stylistique du romantisme allemand n’est pas le fort du chef de choeur : Nänie de Brahms était trop syllabique là où on attendait de grandes lignes soutenues. Richte mich, Gott, de Mendelssohn, balayé à un tempo d’enfer, uniformisait les sections poétiques et banalisait le climax de l’hymnique « Harre auf Gott ». On espère que le répertoire différent à Montréal mettait ces chanteurs mieux en valeur.

Montréal a aussi, heureusement, échappé au Chostakovitch hautement immature de Bryan Cheng. Le violoncelliste de 19 ans s’est vu remettre une bourse de 25 000 $. On espère qu’il se rend compte de l’ampleur du chemin à parcourir et investira cet argent en classes de maître à l’étranger. Il y avait un fossé entre Cheng et la prestation suprême de Stéphane Tétreault il y a quelques mois à Laval dans ce redoutable concerto. Choisir le bon répertoire au bon moment est une qualité rare chez les jeunes artistes. Chez Cheng, excellent instrumentiste dans l’absolu et même fin musicien par moments, seul le 2e volet fait illusion. Le 1er volet, particulièrement mal assuré et sautillant, fut aussi pénible que le fréquent sourire extatique prouvant que Cheng ne comprenait pas grand-chose à la tension musicale et à l’ironie macabre de ce concerto dramatique.

En résumé, la tournée 2017 du NYO, dont les concerts de Toronto, le 25 juillet, et de Vancouver, le 15 août, seront diffusés sur le Web, joue sur de trop nombreux tableaux à la fois. Il met davantage en valeur un projet, certes louable, que les jeunes musiciens eux-mêmes.