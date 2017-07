Les Violons du Roy enregistrent chez Decca

Le premier disque du nouveau directeur musical des Violons du Roy, Jonathan Cohen, se fera pour Decca. Il s’agira du programme présenté avec le contreténor Anthony Roth Costanzo lors du Festival d’opéra de Québec le samedi 5 août prochain.

Anthony Roth Costanzo est la nouvelle signature de l’étiquette Decca, ou plus précisément sa branche américaine, Decca Gold, qui compte selon son président Graham Parker « rassembler les meilleurs artistes classiques américains de notre temps ».

Il est sûr que, dans ce cadre, il était difficile de ne pas remarquer Roth Costanzo au chapitre des contreténors. Celui en qui le New York Times voit un personnage qui « existe pour transformer l’opéra », rien de moins, avait remporté la finale des Metropolitan Opera National Council Auditions en 2009, puis Opéralia en 2012. Il fait depuis une carrière remarquée sur les scènes américaines.

Le projet artistique du disque qui unira Anthony Roth Costanzo et Les Violons du Roy associe Haendel et Philip Glass et se veut ainsi le reflet des diverses facettes artistiques du chanteur. Il comprendra notamment les airs « Pena Tiranna » d’Amadigi di Gaula et « Stille Amare » du Tolomeo de Haendel et l’« Hymne » d’Akhnaten de Philip Glass dans un nouvel arrangement de Michael Riesman créé pour l’occasion. Roth Costanzo est un spécialiste du rôle d’Akhnaten, qu’il interprétera d’ailleurs sur scène au Met en 2019.

L’enregistrement sera réalisé dans la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm quelques jours avant le concert. Sa parution est prévue à l’automne 2018.