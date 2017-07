Times Infinity Volume Two, The Dears

Septième album en plus de vingt ans de carrière pour les vétérans de la scène indie montréalaise The Dears, groupe qui aujourd’hui se résume essentiellement au couple d’auteurs-compositeurs-interprètes-multiinstrumentistes Natalia Yanchak et Murray Lightburn. Puisant justement dans leur relation l’inspiration de ce diptyque (le premier volume de Times Infinity était paru en 2015), Yanchak et Murray, avec le coup de main du batteur Jeff Luciani, déploient leur éternelle chanson rock romantique avec une retenue certaine, et certainement notable sur la face B de l’album, la plus diffuse des deux. Car si durant les premières chansons, le couple fait la passionnante démonstration de son talent de mélodiste, pondant des airs agiles et fiévreux, les orchestrations frêles, tissées de guitares électriques et d’orgue nasillard vaguement rétro, confèrent à l’ensemble un cachet un brin suranné et singulier. Comme s’il manquait un peu de chair autour de l’os, ce que même la voix ample et la présence magnétique de Murray n’arrive pas à nous faire oublier. Les compositions sont à la hauteur, l’emballage aurait pu être mieux soigné.

