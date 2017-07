« Écoute recommandée à l’aube ou au crépuscule », précise-t-on dans le communiqué de presse accompagnant Eucalyptus, second album solo de David Michael Portner, alias Avey Tare, membre fondateur d’Animal Collective. Ça illustre bien la nature contemplative de cet assemblage de bruits, de mots et, parfois, de mélodies, mais c’est encore un peu court. Avec l’aide de quelques amis (dont le violoniste et compositeur jazz avant-garde Eyvind Kang, collaborateur de Bill Frisell), Portner a mis sur bandes ce cadavre exquis folk ésotérique, plein de cordes qui grincent, de chants d’oiseaux, d’harmonies vocales aériennes, de bruits d’ambiance et, occasionnellement, de chansons plus abouties sur le plan de la composition, celles-là surtout présentées durant la seconde moitié du disque. Ce qui surprend le plus de cet album instinctif, c’est qu’il n’est ni opaque ni repoussant. Au contraire, même : on y plonge d’abord par curiosité, mais une fois plongé, l’eau est bonne, calme et apaisante. Un disque qu’on fera rejouer à la prochaine canicule.



Écoutez Avey Care

Eucalyptus ★★★ Avey Tare, Domino Records