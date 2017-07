Stephen Hough en ouverture de l’Ottawa Chamberfest!

Il n’arrête pas de se passer des choses à Ottawa, la ville la plus foisonnante en musique classique l’été, à juste deux heures de Montréal. Le 24e Festival de musique de chambre débute en fin de semaine avec la venue du pianiste anglais Stephen Hough.

À peine digérés les 70 concerts de Musique et autres mondes, les mélomanes d’Ottawa se lancent dans de nouvelles festivités chambristes avec l’Ottawa Chamberfest. Moins naturellement ancré dans les moeurs que l’Estrie, Charlevoix ou Lanaudière, l’Outaouais pourrait bien devenir une destination naturelle des mélomanes festivaliers de la métropole.

La présence du Festival de musique de chambre d’Ottawa la dernière semaine de juillet et la première d’août est ancrée depuis ses débuts, comme nous l’explique Roman Borys, directeur artistique de la manifestation depuis 2008. « Nous nous inscrivons dans une offre globale de festivals à Ottawa, un réseau qui collabore étroitement. »

En tant que violoncelliste du Trio Gryphon, Borys s’est signalé par son ouverture à un large répertoire. Il applique la recette dans son festival : « Il est important que nous puissions toucher au maximum de nouveaux auditeurs, tout en satisfaisant les amateurs. Nous célébrons donc, si j’ose dire, “l’art du petit ensemble” dans divers types de formations. »

Musique tous azimuts

Même si la « musique classique occidentale reste le coeur du festival »,l’Ottawa Chamberfest surprend avec des propositions qui sortent vraiment de l’ordinaire. On trouve ces concerts régulièrement à 22 h : violoncelle et musique électronique avec danseur de cerceaux, programme de musiques syriennes, chansons composées à bord d’un brise-glace russe, compositions classiques à la sauce jazz. « C’était une tradition du festival de se prolonger tard, habituellement avec du jazz ou une atmosphère cabaret. Nous voulions ouvrir les portes à un public plus jeune, pour qu’il explore et s’intéresse à ce qui se passe chez nous », nous dit Roman Borys.

« En pratique, nous avons des concerts tardifs de plus en plus profilés, gérés exclusivement par les jeunes membres de notre équipe pour attirer un public de 18 à 35 ans. Donner la mission, à travers des séries dédiées et des outils de communication différents, de toucher un nouveau public, c’est aussi encourager aussi les administrateurs artistiques de demain. »

Photo: Sim Canetty-Clarke

Le Festival est l’un des trois piliers de la Société de musique de chambre d’Ottawa, institution de huit employés permanents. Celle-ci mène par ailleurs une saison annuelle de dix concerts dans la capitale nationale. Le Devoir peut vous annoncer en primeur — car c’est encore un secret — que la prochaine saison s’ouvrira, le 23 octobre, avec le mythique pianiste hongrois András Schiff (billets en vente à partir du 27 juillet).

Le troisième pilier de la Société de musique de chambre est éducationnel, la Société essayant même parfois d’amener les artistes qu’elle invite auprès des enfants : « Il est intéressant de voir à quel point on reconnaît désormais l’impact tangible de la créativité et de l’innovation, donc de l’art, dans le développement. Un pays n’a pas intérêt qu’à couper du bois et à pomper du pétrole : il faut nourrir et stimuler la créativité. Et les organisations qui font cela auprès des enfants ont une grande importance. »

Travaux pratiques

Le Festival, qui se tiendra jusqu’au 4 août, s’ouvre ce samedi par la coprésentation, au Centre national des arts, du premier concert de la tournée pancanadienne de l’Orchestre national des jeunes du Canada, dirigé par Jonathan Darlington. Les mêmes seront d’ailleurs à la Maison symphonique de Montréal dimanche soir.

Vu sous le prisme des diverses activités de la Société de musique de chambre, le festival apparaît comme des travaux pratiques des diverses ambitions de Roman Borys et de ses troupes. Cette première fin de semaine illustre d’ailleurs à merveille les priorités de la Société de musique de chambre, avec concerts gratuits à l’extérieur du Musée des beaux-arts, prestations de jeunes musiciens tout au long du samedi après-midi, opéra contemporain pour neuf chanteurs à bicyclette dans une usine de textile et prestations de musiciens des quatre coins du monde.

Stephen Hough, l’invité vedette en ouverture de festival, se produira dimanche soir à l’église unie Dominion-Chalmers et jouera notamment les deux livres d’Images de Debussy, la Fantaisie opus 17 de Schumann et la Sonate Appassionata de Beethoven, un programme parfait pour un artiste précieux que l’on a entendu en récital pour la dernière fois à Montréal en décembre 2012. Nous avions alors vu en lui « un pianiste prodiguant un son quasi orchestral et un artiste doublé d’un grand penseur, un interprète dans le plus noble sens du terme, un voyageur à l’imaginaire infini ».

Dès mardi, l’autre grande visite de cette édition 2017 de l’Ottawa Chamberfest : la venue du Quatuor Miro au même endroit, dans le redoutable Quatuor opus 131 de Beethoven.

Les autres visites majeures seront celles du Trinity Choir de Cambridge (le 28 juillet), et d’un ensemble vocal moins connu mais non moins éminent, Cinquecento, le 31 juillet.

Le festival se conclura sur une réinvention, par Andrew Burashko et son ensemble Art of Time, de l’album des Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ! Autant, donc, jeter un coup d’oeil au site Internet : la foisonnante programmation est vraiment imprévisible !

