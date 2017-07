Sur ce second album de son alter ego Japanese Breakfast, la Philadelphienne Michelle Zauner prend de la hauteur. De son cockpit rétrofuturiste, l’artiste, qui avait en 2016 exploré des terrains plus tristes et moins conceptuels sur Psychopomp, observe les terriens et leurs interactions, leurs comportements autodestructeurs, leurs aspirations romantiques. S’éloignant de ses racines indie pop, Zauner assume une nouvelle facette disco (Machinist), une distorsion « auto-tunée », une virtualisation de son projet (Planetary Ambience), tout en visitant des idoles des débuts du rock’n’roll comme Roy Orbison (Soft Sounds from Another Planet, Boyish) ou Tammy Wynette. La pièce d’ouverture, Diving Woman, rappelle DIIV. La belle et longue complainte de six minutes enchevêtrant les guitares sous les chants éthérés de Zauner donne le ton : on voyage, on danse, on se perd dans la musique, mais n’y a-t-il pas un fond de tristesse dans tout ?



Soft Sounds from Another Planet ★★★ Japanese Breakfast, Dead Oceans