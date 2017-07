Le chanteur de Linkin Park est décédé

Le chanteur du groupe Linkin Park, Chester Bennington, est décédé. La nouvelle a été confirmée par le bureau du coroner du comté de Los Angeles.

Les autorités ont été contactées peu après 9 h (midi à Montréal) au sujet de son décès dans sa maison en banlieue de la métropole de la Californie. Le dossier « est traité comme un possible suicide », a indiqué Brian Elias, responsable des opérations au bureau du coroner.

Chester Bennington avait 41 ans. il était père de six enfants issus de deux unions.

Formé en 1996, le groupe Linkin Park a marqué l’histoire du rock alternatif, notamment avec son album phare Meteora, paru en 2003. Le groupe venait tout juste de publier un nouvel opus, One More Light, et avait donné le coup d’envoi à sa tournée nord-américaine.

Il devait d’ailleurs se produire en spectacle à Montréal le 10 août prochain.

D’autres détails suivront.