Karl Böhm, Warner « Icon »

L’été sourit aux amateurs d’archives. Nous vous avons présenté vendredi dernier le coffret Carl Schuricht (Decca). Après le Karl Böhm : Great Recordings 1953-1972 de DG, Warner nous livre dans une présentation exemplaire un édifice majeur jamais réuni auparavant : tout le legs enregistré pour Elektrola par Karl Böhm avant 1950. Seuls cinq documents (marginaux) n’ont pu être retrouvés. Sur le plan personnel et moral, on ne peut éluder le fait que l’ascension du chef autrichien (1894-1981) se fit en parallèle avec les années brunes. Mon ami Laurent Campellone trouva cette formule parfaite : « Sans rien encourager, Böhm accepta tout. » Rémi Louis, dans la notice, en a une de la même force : « Mais le style, lui, échappe à l’embrigadement. » Et le style, la culture, la tenue, c’est la marque de ce chef intransigeant dont les premiers pas musicaux restaient méconnus. Une boîte pour historiens, mais passionnante.

Karl Böhm dirige Don Juan de Strauss en 1938

Extrait