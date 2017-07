Bohuslav Martinu, Choeur philharmonique de Prague, Lukas Vasilek

Sortir des sentiers battus, certes. Mais pour prendre quels chemins de traverse ? Les amateurs de chant choral trouveront dans le répertoire tchèque des trésors insoupçonnés : Cantate Amarus de Janacek, Messe au champ d’honneur de Martinu et les irrésistibles Duos moraves de Dvorák, à connaître absolument. Si vous avez franchi ces trois étapes-là, vous êtes mûrs pour entendre chanter La légende de la fumée des pommes de terre cuites, L’ouverture des fontaines, La romance du pissenlit et Mikesch des montagnes, respectivement Cantates H. 360, 354, 364 et 375 de Bohuslav Martinu (1890-1959), musique admirablement lyrique, dont la pastoralité est renforcée par un accompagnement instrumental minimaliste, dont le plus original est flûte à bec, accordéon, clarinette, cor et piano pour l’affaire des patates. La présente réflexion vaut d’ailleurs aussi pour la musique hongroise, Zoltán Kodály et Lajos Bardos ont composé des trésors choraux !

Le Choeur philharmonique de Prague chante la Cantate H260 de Martinu

Extrait