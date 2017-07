«Despacito», la chanson la plus écoutée en continu de tous les temps

Santa Monica — Despacito est devenue la chanson la plus écoutée de tous les temps sur les plateformes de lecture en continu, avec 4,6 milliards de clics.

Le ver d’oreille portoricain de Luis Fonsi et Daddy Yankee ainsi que sa reprise avec Justin Bieber ont fracassé le record que Bieber avait lui-même établi en 2015, avec Sorry, qui avait récolté 4,38 milliards de lectures sur YouTube et Spotify, entre autres.

La maison de disques Universal Music Latin Entertainment en a fait l’annonce mardi.

Depuis sa sortie en janvier, Despacito a trôné au sommet du classement Billboard Hot 100 pendant plusieurs semaines.

Luis Fonsi a tenu à souligner que le « streaming » a permis à sa musique de résonner aux quatre coins de la planète.