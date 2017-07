Les Harmonia Chamber Singers de Buffalo à Montréal

Le Choeur de Chambre du Québec reçoit samedi les Harmonia Chamber Singers de Buffalo, pour un concert en commun à l’église Saint-George à Montréal à 19 h 30. Le Choeur de chambre du Québec, dirigé par Robert Ingari, a choisi un programme d’oeuvres contemporaines québécoises et françaises. Les Harmonia Chamber Singers, menés par Robert Pacillo, interpréteront des oeuvres contemporaines et des arrangements de Negro Spirituals et de musique populaire américaine. Les deux choeurs s’uniront pour clore le concert.