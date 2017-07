Les acrobaties vocales de Just Wôan à Nuits d'Afrique

Lundi soir au Balattou, les gens arrivaient lentement et le miroir derrière la scène était remplacé par une affiche des Nuits d’Afrique. Cela changeait complètement le relief et les musiciens ne pouvaient se décupler autant qu’à l’habitude. L’anecdote a son importance, puisque pour la première fois depuis des lunes, le décor si caractéristique du lieu est changé. Qu’à cela ne tienne, Just Wôan était venu pour chanter et il a chanté. De toutes ses forces, dans toutes les octaves (ou presque), dans les hauteurs, les voix stellaires, les sons de contreténor, ou au contraire vers le registre ventral, les graves et les notes qui appuient sa formule musicale actuelle : le rock, ou plutôt le rock qu’il ajoute à l’esprit baffa, du nom de la langue du village de sa mère qu’il s’applique à mettre en valeur.

Just Wôan s’est présenté en quatuor avec Donald Auguste Dogbo à la batterie énergique, Assane Seck à la guitare plurielle et Jérôme Leblanc-Cyr au clavier qui habillait discrètement l’ensemble. Le leader du quatuor avait annoncé son intention de marier ses arrangements à une musique plus pop et rock, lui qui avait habillement créé des textures plus soul et parfois jazz dans quelques albums. Il se présente tout de noir vêtu avec des baskets d’un blanc éclatant. Cela annonce sans doute les contrastes à venir. Il démarre les percussions vocales en chantant et Assane sort la pédale wah wah. C’est dansant, très rythmé, un rock afro, sautillant et qui a du souffle. On lorgne aussi quelques accents disco pendant que le chanteur joue avec les gammes, sort les onomatopées et les petits cris.

La moitié du concert est consacré au répertoire du plus récent disque A Second Chance. Just Wôan lance Dunia : le coup de batterie devient carré, le rythme très dense et syncopé. L’interprète refait le coup des montées et descentes spectaculaires, pendant que la basse groove fortement. Pour l’actuelle tournée, Just Wôan devient également bassiste et son instrument est celui qui établit le contact le plus direct avec les cadences africaines. Dans d’autres projets, le multi-instrumentiste peut jouer les guitares et le clavier.

Arrive une chanson d’amour sur un slow. Le vocaliste s’élève et tient sa note pendant qu’Assane fait à la fois tournoyer sa guitare sur un solo psychédélique. Suivra A Second Chance, la pièce emblématique de Just Wôan, celle qu’il a écrite en espérant plus d’équité sur cette planète. Ici, l’afro-rock devient plus sautillant et l’artiste fait chanter le public : « My name is Africa. Please give me a second chance ». Le rock se transforme presque en reggae, puis revient à sa formule originale avant que le compositeur se livre à un hommage à sa langue bafia. Le rythme devient alors super rapide, et la guitare, tournoyante. Just Wôan se glisse doucement dans les hauteurs, puis monte dans des sphères quasi inhumaines, avant de redescendre comme si de rien n’était. Une fois sur terre, il se livre à un chant d’espoir plus soul que les autres pièces et c’est la pause.

Le quatuor revient de l’entracte en lenteur sur le ton d’une balade qui aurait pu être plus convenue, mais celui qui est venu du Cameroun a décidé d’ouvrir les voyelles en vocalisant et en changeant d’octaves comme d’autres respirent. Arrivé au Cameroun. Il entreprend alors un makossa très dansant. L’heure du départ a malheureusement sonné et les spectateurs paraissaient animés, mais assis dans ce Balattou où ils auraient pu s’éclater davantage s’ils étaient venus en plus grand nombre. Mais la sortie en valait la peine, ne serait-ce que pour les acrobaties vocales très singulières d’un créateur qui a beaucoup à dire.