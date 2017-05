Disparition de Raymond Dessaints

Le violoniste, chef d’orchestre et pédagogue Raymond Dessaints est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, à l’âge de 85 ans, des suites d’une longue maladie. Raymond Dessaints fut professeur de violon au Conservatoire de musique de Montréal, où il enseigna à des centaines de musiciens, dont Angèle Dubeau. Raymond Dessaints, qui fit partie de l’OSM et dirigea l’Orchestre de chambre de Radio-Canada, pilotait les concerts d’été pour la ville de Montréal durant le mandat du maire Drapeau, et fut à l’origine de la fondation de l’Ensemble Amati et du camp musical des Laurentides.