Soul 67, Renne Wilkin

On se demandait seulement qui allait se lancer en premier avec des reprises de succès de « l’année de l’amour […] l’année de l’Expo », pour citer le parolier Pierre Huet. La bonne idée : s’en tenir à la musique afro-américaine telle que sortie en 1967 chez Stax, Motown, Atlantic, Cadet, Shout, etc. Les interprétations sont plus qu’honnêtes, il faut pouvoir passer de Diana Ross à Irma Franklin (qui créa Piece of My Heart et chavira Janis Joplin). Remarquez, on aurait tout aussi bien pu passer la commande à Luce Dufault ou Sylvie Desgroseilliers. Ce qui distingue vraiment cet album, c’est la réalisation, les arrangements, l’instrumentation. Erik West Millette, l’as de WestTrainz, a su varier juste assez l’accompagnement pour que ça sonne d’époque et de toute éternité. Nos meilleurs cuivres (dont Charles Papasoff), une section rythmique capable de groove et de finesse : des pros joyeux. Ajoutez les prestations en prise directe : du beau travail. Pas indispensable, mais vraiment pas désagréable.

Renee Wilkin - Ain’t Too Proud To Beg