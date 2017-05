Ce CD marque une page qui se tourne dans la vie du Studio de musique ancienne, fondé en 1974 par Christopher Jackson et Réjean Poirier. Il s’agit en effet du premier enregistrement réalisé après la disparition, le 25 septembre 2015, de Christopher Jackson, le chef emblématique du Studio. Andrew McAnerney, ancien membre des Tallis Scholars, arrivé au Canada en 2013, qui lui a succédé, a choisi un programme consacré aux motets de Roland de Lassus, ou Orlando di Lasso (1532-1594), dont Christopher Jackson avait enregistré les Larmes de saint Pierre en 2009. L’approche de Jackson était plus charnelle, avec des voix individuellement plus présentes. Fidèle à l’école anglaise, McAnerney vise un fondu, une arche sonore, qui n’empêche pas l’auditeur de suivre clairement les lignes. Il y a plus de voûtes et un côté plus « planant » dans cette nouvelle manière. À noter la belle couleur blanche des sopranos, très juste dans ce répertoire.



Écoutez le Laudate Dominum commenté par Andrew McAnerney

Laudate Dominum ★★★★ Motets d’Orlando di Lasso. Studio de musique ancienne de Montréal, Andrew McAnerney. Atma ACD2 2748.