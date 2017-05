She-Devils, She-Devils

À la suite d’un prometteur premier EP paru l’an dernier, le duo montréalais She-Devils se jette à l’eau (sans mauvais jeu de mots) avec un premier disque tonique qui chasse le mauvais temps — ce concentré de riffs de guitares yé-yé, de cymbales qui déboulent, de nappes de synthétiseurs acidulés et de refrains envoûtants fait un bien fou lorsqu’on croit halluciner en voyant tomber des flocons de neige au mois de mai. Dix chansons qui se substituent au printemps nous faisant faux bond : la voix affirmée, mais tout en retenue, façon Nancy Sinatra, d’Audrey Ann Boucher incarne à merveille ces ritournelles psychédéliques qui évitent le piège rétro nostalgique grâce à une réalisation tricotée serré (signée Boucher et son binôme musical Kyle Jukka) truffée de trouvailles, de petits sons clinquants et colorés. On est tout aussi ravi par la plume des deux musiciens, ingénieux avec ce refrain-qui-n’en-n’est-pas-vraiment-un sur la pétillante Come en ouverture, tout en contrastes sur les envoûtantes ballades Blooming et Never Let Me Go. Diablement bon !



She-Devils ★★★ 1/2 She-Devils, Secretly Canadian