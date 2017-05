Mike Hadreas, alias Perfume Genius, avait laissé sa marque singulière dans les esprits en 2014 avec sa chanson Queen, tube pop éloquent à la mélodie vers d’oreille et au vidéoclip mettant en vedette son alter ego drag queen. Voici l’étincelant artiste queer de retour, avec No Shape, une épopée baroque où chaque chapitre articule un univers complexe et touffu. En être brisé qui, tranquillement, se remet sur pied, Hadreas émeut par sa sincérité et son dénuement. Cela ne signifie pas que No Shape est une oeuvre minimaliste, bien au contraire. Slip Away est un hymne dansant et cinématographique, à grands coups de tambours. Impressionniste, Sides rappelle Angelo Badalamenti et la musique de Twin Peaks. C’est avec aplomb que Hadreas montre tout ce qu’il arrive à faire vocalement : parfois il est Kate Bush, parfois il est Prince, d’autres fois, Enya. Glam et mélodramatique, Perfume Genius parle de et aux artistes marginalisés. Et il ne veut plus s’excuser. En concert ce vendredi au théâtre Fairmount.



Écoutez Die 4 You

No Shape ★★★ Perfume Genius, Matador