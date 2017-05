« Si tu peux marcher, tu peux danser. » Afrikana Soul Sister reprend cet extrait d’un proverbe africain par un mouvement perpétuel, très urbain, avec une forte pulsion, beaucoup de montages sonores et de l’électro qui se mêle au chant, aux tambours ou à quelques autres instruments. On vit dans le Montréal du producteur Jean-François Lemieux, mais aussi dans le monde ouest-africain et souvent mandingue de Djely Tapa Diarra, la griotte qui évoque quelques vérités de la vie. Elle chante et vocalise aussi, tout comme les Élage Diouf, Sylphir Soulay, Dramane Koré, Sarah Lachbar, Djely Mory Tounkara et Nnata Sylla, des invités de marque. De leur côté, Joannie Labelle, Mélissa Lavergne et Kattam Tam ajoutent du tonus rythmique à une musique parfois house, mais plus polychrome qu’il n’y paraît. On perçoit même de la délicatesse et des effets planants sur les beats frénétiques. Un très bon disque pour les planchers de danse.



Afrikana Soul Sister ★★★★ Afrikana Soul Sister, Audiogram