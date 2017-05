Postcards, Piera Brown

La riche idée que voilà : Pieta Brown a envoyé des « cartes postales » sous forme de démos guitare-voix à des amis musiciens. Mark Knopfler, par exemple. « Wheels are turnin’ / My mind is fuzzin’ / I don’t want to / I don’t want to go home », a-t-elle chanté en direct d’un petit studio comme s’il s’agissait d’une chambre de motel. L’ex-Dire Straits a répondu, c’est-à-dire qu’il a ajouté une piste de guitare électrique. Et l’on obtient une sorte de correspondance, en musique. Ainsi, un album de voyage a été rempli, au gré des retours de courrier. Notables. Les gars de Calexico ont complété In the Light ; le non moins fortiche David Lindley a caressé sa guitare hawaïenne pour rendre Take Me Home (Soldier’s Prayer) plus tragique ; Carrie Rodriguez a joué doublement le jeu, ajoutant une voix en harmonie et un violon. Ils sont une dizaine au total, à discuter musique avec Pieta. Le résultat est doux et beau sans bon sens, et ça donne envie de rouler loin, très loin, tout l’été qui vient.



Écoutez Rosine (avec Mike Lewis)

Postcards ★★★★ Pieta Brown, Lustre Records