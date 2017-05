Turn Up the Quiet, Diana Krall

Voilà du Krall pur jus, surtout pour ceux qui gardent en mémoire ses premiers albums : jazz accessible de belle tenue, porté par un swing efficace et une voix voilée de mystère, jazz ici planté dans un environnement sonore touchant surtout à l’intime. Krall connaît ses limites vocales et pianistiques, et s’en accommode fort bien. Après deux albums portés sur l’exploration des chansons américaines — Wallflower (pop-rock) et Glad Rag Doll (jazz et blues granuleux des années 1930) —, Krall retourne ici au Great American Songbook des standards jazz connus et reconnus, et elle le fait en compagnie du producteur Tommy LiPuma, décédé en mars et avec qui la chanteuse canadienne a souvent travaillé. On retiendra de cette ultime collaboration l’unité atmosphérique de l’ensemble, le dépouillement des arrangements, l’élégance de l’interprétation. C’est tout confortable : rien de neuf sous le soleil krallien, mais un album qui rappelle les fondements de sa popularité.

Diana Krall - Blue Skies