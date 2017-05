Le culte du Mac

C’est le New York Times qui rapportait l’anecdote dans un portrait de Mac Demarco publié fin avril. Peu avant d’emménager en Californie, l’auteur-compositeur-interprète a partagé son adresse du quartier Queens, à New York, à la toute fin d’une chanson inédite, invitant quiconque passerait par là à prendre un café. Pourquoi pas, hein ? Les fans ont afflué par centaines, vous pensez bien, or Demarco soutient avoir apprécié l’expérience, pendant que sa copine faisait preuve d’une sainte patience. L’histoire donne une bonne idée du personnage, ainsi que de l’ambiance qui régnait à son concert mercredi soir au Métropolis.

Moins d’une semaine après avoir lancé un tendre troisième album intitulé This Old Dog, le troubadour de la chanson rock déglinguée Mac Demarco offrait hier soir le premier de deux concerts devant un public jeune et enjoué. En première partie, la fratrie floridienne Tonstartssbandht avait joliment réchauffé l’atmosphère, Edwin à la batterie, Andy à la douze-cordes électrique et, au chant, distribuant des grooves croustillants sans trop appuyer sur l’accélérateur, histoire de se garder du carburant pour la suite de la soirée, les deux frères White officiant ensuite dans l’orchestre de Demarco.

À 21 h 30 pile, sous la complainte de trompette du thème principal (The Immigrant) du film The Godfather II apparaissait Demarco et ses quatre comparses. Drôle de choix musical pour introduire un tour de chant qui s’annonçait tout sauf lugubre. Le ton fut vite donné : Demarco, éternelle casquette vissée sur sa tête, saluait tout le monde chaleureusement et présentait sans tarder ses musiciens. « Good to be back, ça me donne l’occasion de revoir de vieux amis », lança-t-il en rappelant qu’il a posé ses valises à Montréal pendant quelque temps, après avoir quitté son Edmonton natal, mais avant d’être rapidement devenu ce chansonnier culte qui était de la grande fête Coachella il y a quelques semaines.

Vlan, ça part avec la truculente Salad Days, chanson-titre de l’album paru en 2014 qui l’a mis sous les projecteurs. Le temps d’ajuster la sonorisation, on cherchait à entendre la voix claire de Demarco, étouffée sous les scintillantes guitares — à sa gauche, Andy brillait avec ses solos surannés et ses déhanchements sentis.

Entre chaque chanson, le Canadien prend le temps de dire un mot, de saluer quelqu’un, d’annoncer la prochaine, le tout avec ce naturel qui fait sa marque. C’est la première qualité qu’on lui trouve : le type est authentique, sympa même quand il fait le clown, avec son air béat, son sourire impayable et ses grands yeux bleus.

En revanche, il serait dommage que sa personnalité attachante porte ombrage à son talent de compositeur, révélé sur Salad Days, assuré sur This Old Dog, un disque moins brouillon et surtout plus personnel, une sorte de dialogue avec son père souvent absent et très malade au moment d’écrire les chansons. Si la première moitié de la soirée s’est déroulée rondement, entre les vieilles chéries comme la plus rock The Stars Keep On Calling My Name (de 2, paru en 2012) ou l’entraînante ritournelle pop-rock Ode to Viceroy (de Salad Days) et les toutes fraîches — et déjà appréciées par les fans —, la suite a joyeusement dérapé.

Après qu’une fan lui a offert ce qui semblait être un sandwich shawarma (« Je le mangerai plus tard… », a-t-il remercié), on sentait que la foule était fébrile. Pas surexcitée, rien pour mettre la sécurité sur les dents, le tout demeurant dans une ambiance bon enfant, la musique pop-rock parfaite pour un après-midi de canicule aidant. Mais lorsque Mac a invité son ami Dan à monter sur scène parce que c’était son anniversaire et qu’en guise de cadeau il l’a invité à se jeter dans la foule pour faire du bodysurf, on a senti le vent virer de bord assez rapidement…

Tout d’un coup, pendant la touchante ballade One More Love Song (du dernier disque), ils étaient cinq ou six à surfer sur la foule. Pendant qu’un type sautait, une autre grimpait à ses côtés pour tenter de se prendre en selfie. Juste au moment ou Demarco attaquait les plus belles, les plus fragiles des chansons qu’il ait composées à ce jour — on les trouve sur This Old Dog, et aussi My Kind of Woman, superbe ballade de Salad Days —, tout l’effort qu’il mettait à les rendre avec coeur et justesse était détourné par un fan en fête allant serrer la main au claviériste pendant la chanson.

La rançon de la gloire, pourrions-nous dire. Ou le prix à payer lorsqu’on publicise son adresse personnelle. S’il vous plaît, lors de son second concert jeudi soir, laissez-le chanter My Kind of Woman en paix. Mac Demarco donnait vraiment l’impression de vouloir y laisser ses tripes.