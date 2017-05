Rosemont, terre d’accueil en croissance des musiciens québécois

Le quartier montréalais de Rosemont est l’endroit au Québec où le plus de nouveaux créateurs sont installés, révèlent des données de la SOCAN. Ce coin du centre est de la métropole se hisse aussi au 3e rang au pays parmi les nouveaux quartiers favoris des travailleurs du monde musical.

La SOCAN, qui s’occupe entre autres de gérer les droits d’auteur au pays, a dévoilé mercredi des chiffres basés le nombre d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique devenus membres de l’organisme au cours de la dernière année. Les membres ont dû générer des redevances pour être comptabilisés.

Rosemont, couvert par le code postal H1Y, est donc un important aimant pour les musiciens québécois. Cette section de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie se trouve entre les rues Jean-Talon et Rachel, et entre le boulevard Saint-Michel et la rue Iberville.

« Difficile de dire si c’est le quartier qui attire les créateurs et éditeurs de musique ou si ce sont ces derniers qui ont bâti le quartier, mais une chose est certaine, il y a là une relation symbiotique », a déclaré par voie de communiqué Éric Baptiste, chef de la direction de la SOCAN.

Au Québec, dans les quartiers en croissance, Rosemont est suivi par le Centre-Sud (H2K), le centre-nord du Plateau-Mont-Royal (H2J), Outremont (H2V) et le sud-est de La Petite-Patrie (H2S). Le centre de Sherbrooke et celui de Boucherville sont les seuls lieux hors de Montréal se retrouvant dans le top-10 provincial.

Au pays, c’est Trinity

Au Canada, c’est le quartier Trinity-Little Portugal (M6J) qui a vu le plus grand nombre de nouveaux membres SOCAN poindre dans ses limites géographiques. Le voisinage torontois de Christie (M6G) arrive en seconde place. Si la ville de Drake voit quatre de ses quartiers se hisser dans le top-10 canadien, Montréal en compte cinq, et Vancouver un.

L’année dernière, la SOCAN s’était concentrée sur la répartition par quartier de l’ensemble de ses membres au pays, déterminant que le Mile-End montréalais était le lieu où l’on retrouvait le plus de créateurs musicaux au Canada. L’organisme n’a pas fait cet exercice cette année, préférant analyser où étaient installés ses nouveaux membres.