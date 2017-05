Un opéra sur Steve Jobs obtient des appuis à San Francisco et à Seattle

Sante Fe, Nouveau-Mexique — Un opéra sur la vie de Steve Jobs, le cofondateur d’Apple, a reçu l’appui financier de compagnies d’opéra de San Francisco et de Seattle, assurant ainsi que la version musicale de la carrière de l’entrepreneur sera présentée dans les carrefours technologiques des États-Unis. L’Opéra de Santa Fe prépare la première mondiale de The (R)evolution of Steve Jobs, prévue en juillet sur une scène extérieure au pied des monts Sangre de Cristo, au Nouveau-Mexique. Mardi, l’Opéra de Seattle et celui de San Francisco ont annoncé qu’ils appuieraient la création artistique de l’opéra de même que sa production sur scène, obtenant du même coup les droits sur le spectacle en Californie et dans l’État de Washington. La Jacobs School of Music de l’Université de l’Indiana a aussi pris le rôle de coproductrice.