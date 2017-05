Piano 2017: un concours sans «bêtes à concours»

Le Concours musical international de Montréal (CMIM) révèlera cette semaine son lauréat après l’épreuve finale du concerto, qui se tiendra mardi et mercredi à la Maison symphonique avec l’OSM placé sous la direction du chef allemand Claus Peter Flor.

L’édition Piano 2017 du CMIM est celle de tous les records. Record de candidatures, tout d’abord, avec plus de 300 inscriptions. Record de vrais musiciens, ensuite.

Ils sont six, désormais, en lice dans la ligne droite finale : deux Italiens, Stefano Andreatta et Giuseppe Guarrera ; deux Coréens, Jinhyung Park et Yejin Noh ; un Hongrois, Zoltan Fejérvári et un Espagnol, Albert Cano Smit.

Une bonne fée a voulu que les deux soirées de finale soient diversifiées malgré la surreprésentation initiale du 1er Concerto de Tchaïkovski chez les demi-finalistes. Ce concerto ne sera entendu qu’à deux reprises, une fois mardi (Guarrera) et une fois mercredi (Noh). Les autres candidats nous proposeront, mardi, le 1er de Brahms (Cano Smit) et le 3e de Bartók (Fejérvári) et, mercredi, le 2e de Liszt (Andreatta) et le 2e de Rachmaninov (Park).

Photo: Brent Calis

Un art subtil

Comme nous l’avons écrit à de nombreuses reprises, les compétitions, qui se multiplient dans le monde, sont devenues une sorte de marché parallèle de la musique vivante pour « bêtes à concours ». Ces véritables candidats professionnels, instrumentistes très solides, qui ne feront jamais carrière passé l’âge limite, écument la planète entre 20 et 30 ans en quête de prix, accessits et chèques. Le Concours Rubinstein 2017, qui se déroule en ce moment à Tel-Aviv, affiche ainsi en finale l’Américaine Sara Daneshpour qui était déjà candidate à Montréal en « début de carrière », si j’ose dire, en 2008 et a fait le tour du monde depuis !

Dans cette typologie, il y avait un excellent et respectable candidat à l’oeuvre, ici, dimanche soir : le Russe Alexeï Sychev. Je ne pense pas qu’il aurait pu être écarté de la phase finale, si Piano 2017 ne se jouait pas à un tout autre niveau, un niveau qui transcende la virtuosité impeccable et tient en quatre choses : le sens de la production sonore, l’intelligence de la phrase, la culture des styles, ainsi que la richesse et la variété du touché, non comme processus physique, mais comme un moyen de compréhension et d’expression.

Lorsque Nareh Arghamanyan, en 2008, et Beatrice Rana, en 2011, avaient attaqué leurs quarts de finale, la chose était claire : c’était elles, les lauréates évidentes et après elles le déluge. Rien de tel en 2017, où il serait bien hasardeux d’oser un pronostic, face à au moins trois potentiels grands musiciens : Stefano Andreatta, Giuseppe Guarrera et Albert Cano Smit.

Tous réunissent à mes yeux les quatre qualités, plus une : quand Guarrera attaque l’Opus 10 no 3 de Beethoven, Andreatta la 2e Sonate de Chopin ou Cano Smit l’Humoreske de Schumann, on a envie d’acheter un billet pour les entendre en récital. Cela ne dévalorise pas les autres finalistes, d’autant que la poétesse Noh et le jeune surdoué Park ont été les plus musiciens parmi les brillants candidats coréens. Quant à Zoltan Fejérvári, c’est un pianiste solide, au répertoire clairement circonscrit, ancré dans le XXe siècle.

Sur ce qui s’annonce mardi et mercredi, beaucoup va dépendre de l’expérience antérieure de chaque candidat avec orchestre. Je n’ai aucune idée de ce que Giuseppe Guarrera, que l’on attendait dans Beethoven ou Brahms, va faire en se coltinant le 1er de Tchaïkovski. Par contre, Cano Smit, sorte d’ange planant, pure réincarnation de David Fray en 2004, va se frotter à 20 ans au 1er de Brahms : tout pour exploser en plein vol. Là aussi : que va-t-il faire dans cette galère ? Mais s’il tient bon, la gloire n’est-elle pas promise aux plus audacieux ?