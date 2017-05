Piano 2017: la demi-finale ce week-end!

Douze pianistes, dont le Canadien Teo Gheorghiu, quatre Coréens, deux Italiens, un Russe, un Ukrainien, un Espagnol, un Français et un Hongrois restent en lice à Piano 2017, dont les épreuves se dérouleront à 14 h et 19 h 30 à la salle Bourgie, samedi et dimanche. Surprise : une seule jeune femme, Yejin Noh, Coréenne de 30 ans, s’est qualifiée à l’issue du premier tour. Bonne nouvelle pour le Concours international de Montréal : une large majorité des demi-finalistes sont des visages neufs et non des vieux routiers des compétitions musicales. Par contre, la moitié des demi-finalistes ont prévu de jouer le 1er Concerto de Tchaikovski en finale. La probabilité est donc haute de l’entendre à répétition.