Les Canadiens écoutent plus de musique sur leur cellulaire

Toronto — Écouter de la musique par le biais d’un téléphone intelligent est devenu de plus en plus populaire pour les amateurs de musique canadiens. Un nouveau sondage de Nielsen Music Canada révèle en effet qu’environ 53 % de ceux qui écoutent de la musique le font à partir de leur téléphone. Cela représente une augmentation de 19 points de pourcentage comparativement à l’an dernier, une hausse attribuable en partie à la popularité des services d’écoute en continu. Cette donnée s’inscrit dans l’étude, plus large, sur les habitudes d’écoute des Canadiens effectuée par Nielsen. Le sondage indique par ailleurs que les gens passent plus de temps à écouter de la musique. En moyenne, les répondants ont dit avoir écouté 32 heures de musique par semaine, soit environ 8 heures de plus que l’an dernier. Moins de répondants ont dit avoir écouté de la musique numérique tirée de leur collection téléchargée, une baisse de 3 points de pourcentage, à 38 %. Seul le quart des répondants canadiens a dit faire jouer un disque compact dans une semaine type. Nielsen a cependant rapporté que 64 pour cent des répondants avaient écouté une station de radio dans la première partie de l’année, une légère hausse de trois points de pourcentage comparativement à l’an dernier. Nielsen a mené le sondage en ligne auprès de 1300 adultes entre les 22 et 28 mars. L’Association de la recherche et de l’intelligence marketing affirme que les sondages en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d’erreur, puisque les échantillons ne sont pas choisis aléatoirement.