Philippe B chante l’amour au temps des écrans

« On fera jouer demain un nouvel épisode. » C’est Philippe B qui chante ces mots en apparence simples sur la pièce Je t’aime, je t’aime, en plein coeur de son cinquième et tout nouvel album La grande nuit vidéo. Des mots simples, mais chargés de sens, à l’image de ces nouvelles chansons où se mélangent le parcours d’un couple et les liens que l’humain tisse entre fiction et réalité.



C’est que les amoureux peuvent bien vivre demain un nouvel épisode de leur chemin commun, chemin que le disque de Philippe B s’efforce d’ailleurs de dépeindre avec tendresse et justesse, des débuts hésitants en passant par le pinacle et aussi les doutes. À moins que ce ne soit plus bêtement l’idée de fermer la télé et de poursuivre l’écoute de sa série favorite le lendemain soir ? Et pourquoi pas les deux. C’est qu’ici Philippe B chante l’amour au temps des petits écrans, l’amour au temps de Netflix, quoi.

Non, n’y cherchez pas de références directes à Hannibal,à House of Cards ou à Orange Is the New Black, mais sur ce disque d’une grande beauté; l’auteur-compositeur-interprète met le doigt sur quelque chose qui traverse nos vies. Sur ces longs moments que l’on passe ensemble, mais sans se regarder, occupés à regarder parallèlement l’écran.

« Il y a un aspect un peu comique à ça, un peu pathétique aussi peut-être. On peut dire que c’est loser un couple qui fait ça, mais je te challenge de me dire que tu ne te reconnais pas », rigole le musicien. Est-ce là un regard moderne ? La télé et le cinéma ne datent pas d’hier… « C’est un truc de tout temps, mais c’est comme si c’était d’autant plus vrai maintenant parce qu’on est dans Netflix, on est vraiment dans cette écoute encore plus en privé. Dans le disque, il y a le dialogue, un contexte domestique, ils regardent la télé, des films et même si c’est pas clair, il y a une espèce de tableau auquel les gens peuvent s’identifier. »

Il pointe la pochette du disque sur la table qui sépare l’artiste du journaliste. Il y a bien son nom et le titre en lettrage un peu déconstruit, mais aussi une photo très floue de lui. En fait, on le présume parce que ça pourrait être n’importe qui. Et c’est ça l’idée. « C’est un peu la volonté de ne pas trop te dire que la toune parle de ça. Et c’est peut-être pas moi, c’est un peu le blur. Dans la chanson, quand je suis en train de dire telle affaire, c’est-tu Philippe Bergeron avec sa blonde qui a vécu ça ou pas ? C’est pas important. » C’est peut-être un ami, ou encore une scène du film à la télé.

C’est le dialogue entre les fictions dans lesquelles on se projette, et puis notre vie Philippe B

Fiction

Cette notion de fiction trouve son chemin un peu partout, à différentes intensités, sur ces 14 nouvelles chansons. Elle vient à Philippe B de la lecture de l’essai L’espèce fabulatrice de Nancy Huston.

« C’est le dialogue entre les fictions dans lesquelles on se projette, et puis notre vie », résume l’Abitibien qui a récemment réalisé le disque hommage à Richard Desjardins. En fait, il cherchait « un angle » pour encadrer ses chansons « sur les rapports humains ». « Parce qu’émotivement, c’est plus ça qui m’interpelle, je peux communiquer de quoi de vibrant et d’universel dans cette grande thématique-là. » S’ajoute donc une notion plus intellectuelle quoique plutôt transparente, pour distinguer ses nouvelles pièces des anciennes.

La grande nuit vidéo est aussi plus systématiquement le récit de deux personnes. Un homme, une femme. « Et je voulais être plus serré dans l’écriture, que ce soit des chansons qui ont l’air d’être ensemble, pis qui disent quelque chose ensemble. Mais je ne suis pas allé jusqu’à faire de l’art rock, avec des personnages, des noms et des dialogues, un début, un milieu et une fin. »

Les protagonistes n’ont pas de nom, mais ils sont réellement en discussion, car on peut entendre à plusieurs reprises les répliques féminines chantées par Laurence Lafond-Beaulne, moitié du duo Milk & Bone, qui a entre autres collaboré avec Ariane Moffatt, Les soeurs Boulay et Alex Nevsky.

« Dans un album de chanson, c’était pour moi une grosse affaire la présence de quelqu’un d’autre, dit Philippe B, frottant la table de sa main ouverte. J’ai fait une chanson, Rouge-gorge, où les paroles se sont écrites d’une façon où soit je modifiais l’écriture complètement pour pouvoir la chanter seul au complet, soit ça devenait une réponse. Et comme toutes mes ébauches de tounes étaient au “nous”, je me suis dit que je pourrais essayer ça, essayer une affaire que j’avais jamais faite. »

Musique

Voilà bien des mots sur les mots, mais dans nos oreilles, La grande nuit vidéo est aussi, et beaucoup, une grande réussite musicale. Philippe B se fait ici dépouillé à la guitare et au piano, et ailleurs grandiose avec des moments orchestraux inspirés.

Dans ses enchaînements d’accords, dans les arrangements des chansons plus rythmées, le chanteur reconnaît aller piger délicatement dans la pop, surtout américaine, du début des années 1970. Du « vieux, vieux » Elton John, du Carole King, du Jackson Brown, du Véronique Sanson du côté franco.

« Moi j’aime la musique “adulte contemporain” initiale ! s’amuse celui qui a été le mentor de Pierre Lapointe à La Voix. Je m’amusais avec ça. Est-ce que je peux aller jusque-là, dans cette couleur un peu easy listening ? Ça peut devenir touchant, éveiller un souvenir. »

Dans les moments orchestraux, ils sont 16 musiciens à jouer de concert sur ces instants poignants. « Pour que ça sonne un peu plus comme la vraie affaire », de dire celui qui a fait sa marque avec son disque Variations fantômes, pavé de cordes et de clins d’oeil à la musique classique.

« Mais dans le concept [du disque], les bouts d’orchestre c’est un peu de la musique de film, avoue-t-il. C’est comme si j’avais représenté la vraie vie avec une guitare acoustique, et Hollywood avec les violons. Et on est des fois dans le mélange des deux. » Parce que la réalité, sur Netflix ou non, rattrape parfois la fiction.

