Slowdive, Slowdive

Réjouissant retour sur disque du quatuor britannique Slowdive, 22 ans après ce dernier album ultraplanant qui signait la fin d’une carrière brève et semée d’embûches, lui qui débarquait tardivement sur la scène shoegaze — l’album Souvlaki (1993) est aujourd’hui considéré comme un classique du genre. C’est avec plaisir (et un brin de nostalgie) qu’on retrouve sa touche atmosphérique et rêvasseuse qui tranchait avec les denses et bruyantes couches de guitares électriques de ses semblables. La première moitié de l’album, avec les envoûtantes Slomo et Star Roving en ouverture, rappelle la force évocatrice de ce rock riche en textures ; l’alternance des voix de la chanteuse-guitariste Rachel Goswell et du principal compositeur Neil Halstead rend toujours unique le son de Slowdive. Les compositions de la seconde moitié du disque semblent plus banales, nous en retiendrons toutefois une élégance dans les arrangements dépouillés qui aspirent l’album du côté de la pop planante. Slowdive présentera ses nouvelles chansons ce samedi soir à l’Olympia.

Slowdive ★★★ 1/2 Slowdive, Dead Oceans