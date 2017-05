This Old Dog, Mac DeMarco

Avec son personnage de scène qui se fout à poil et ses entrevues sans queue ni tête, le prince fou du « jizz jazz » est-il devenu une caricature ? Souvent décrite comme « slacker rock », sa musique est tout sauf paresseuse. Sur ce quatrième LP, au son moins avachi, un peu plus glam (On the Level), le Canadien poursuit ce qu’il avait entrepris avec 2 et Salad Days ; un soft rock bluesé aux accents californiens et à la guitare désaccordée (sa signature). Mac est un romantique (For the First Time), mais cette fois, ses ballades amoureuses partagent l’espace avec des réflexions plus vulnérables sur l’abandon (My Old Man, Watching Him Fade Away). Si les derniers albums s’écoutaient dans un sous-sol enfumé, ici, on sort sur la galerie et on prend du soleil. DeMarco est aimé pour sa proximité avec ses admirateurs. This Old Dog ne rompt pas avec cette facette ; c’est comme renouer avec un vieil ami. L’ami n’a pas beaucoup changé, direz-vous. Non, mais il réconforte à chaque coup. En spectacle au Métropolis les 10 et 11 mai.

This Old Dog ★★★ 1/2 Mac DeMarco, Captured Tracks