Funambule, Marie Gingras

Funambule ? Pour chapeauter un drame musical, ça laisse froid. Trop générique. J’aurais préféré « Les inconsolables » ou « Le moulin à rumeurs », à partir de chansons centrales dans l’album. Ce sont les voix — belles à chérir — de Sylvie Tremblay et de Monique Fauteux qui m’ont donné envie de savoir ce qui se cachait derrière l’équilibriste. En gros, le livret de Marie Gingras raconte une histoire de psy accusée de négligence, où se mêlent amours, thérapies, suicides, culpabilités. Et ça se chante ? Oui. Les compositeurs Serge Keravel et Jean-Louis Pitre ont décanté des mélodies bien accueillantes que Sylvie et Monique servent parfaitement, chacune à sa façon — l’emphase de l’une, la retenue de l’autre. S’ajoute Philippe Touzel, compétent et plutôt neutre. Ce que ça donnera sur scène ? Je ne le sais pas. Mais je sais qu’il y a quelques grandes rencontres entre chansons et interprètes.

Funambule - La parade des mal-aimés

Extrait