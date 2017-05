Depuis 2009, le groupe Big Mean Sound Machine, d’Ithaca-New York, porte en grande tribu l’afrobeat instrumental en Nouvelle-Angleterre. Mais, du genre de Fela et de Tony Allen, ses membres prennent quelques distances créatrices en intégrant çà et là des univers cousins. Et dans le style, ils excellent. La guitare roule, tourne, va parfois vers l’Afrique centrale, du highlife au soukous. Les percussions rebondissent et tourbillonnent, s’accouplent dans une pièce avec les tambours afro-cubains. La guitare peut funker, rocker, apporter une pulsion plus lourde, sans faire perdre l’effet de la danse, même si, tout au long du parcours, toutes sortes de petits effets s’allument dans la musique. L’afrobeat y est rarement préservé dans son intégralité, et des climats atmosphériques adoucissent parfois les tempos, pendant que les cuivres s’occupent de l’accroche et que le synthé se livre à des solos plus rétros. C’est même cinématographique.

Runnin’ for the Ghost ★★★★ Big Mean Sound Machine, Peace Rhythm et Blank Slate Records