Qu’est devenue l’égérie rockabilly, l’Irlandaise irrépressible qui embrasa L’Astral ? On peut parler ici d’un virage aigu dans le parcours d’Imelda Mary Clabby, voire d’une réinvention en chanteuse douloureuse. Au revoir Johnny Got a Boom Boom, bonjour Game Changer : les titres parlent. On n’est plus dans le défoulement jubilatoire un peu hors du temps, mais bien dans le présent d’une vie qui est — comme pour tout le monde — un combat : Imelda chante la plaie pas cicatrisée d’une rupture (Black Tears, Leave Me Lonely), les constats en forme de bilan et de résolution (mélancolique The Girl I Used to Be, intense When It’s My Time), les affres de la suite (Love and Fear, The Longing). Du swing furieux à la soul d’écorchée, on y perd en énergie ce qu’on gagne en vérité, mais le réalisateur T-Bone Burnett garantit l’estampille roots et Jeff Beck se transforme en Santo Farina (de Santo et Johnny, le duo de Sleepwalk). De quoi faire vraiment connaissance, au cinquième album.



Écoutez Black Tears

Life, Love, Flesh, Blood ★★★★ Imelda May, Universal