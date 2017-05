Les 15 dernières années ont amené l’édition phonographique à développer une nouvelle discipline, à la fois pointue et populaire : le récital vocal à substrat musicologique. Cecilia Bartoli a été l’ambassadrice de ces programmes accessibles révélant des répertoires inconnus. C’est le cas de ce disque, le troisième récital Decca de la stratosphérique soprano russe Ioulia Lejneva (ou Julia Lezhneva en orthographe anglo-saxonne). Sur douze plages, il comprend onze airs enregistrés pour la première fois, tous composés par Carl Heinrich Graun (1704-1759) — on précise le prénom car son frère Johann Gottlieb était un compositeur de renom également. Ce Graun est, en Allemagne, avec Johann Adolph Hasse, le compositeur qui porta à son apogée l’opéra dans un certain sens italien, celui de la prouesse vocale. Il manquait une telle monographie Graun par une voix capable de tout. Ce n’est pas mon genre de frisson musical, mais je reconnais l’exploit.



Écoutez la soprano Ioulia Lejneva interpréter l'oeuvre de Carl Heinrich Graun

Carl Heinrich Graun ★★★★ Airs d’opéra. Ioulia Lejneva (soprano), Concerto Köln, Mikhaïl Antonenko. Decca 483 1518.