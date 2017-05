Afterglow, Ásgeir

Depuis In the Silence (2014), un premier album qui l’a propulsé bien au-delà de son petit village natal d’Islande, Ásgeir a fait un choix : ce sera l’électro, une soul circumpolaire frayant avec la pop et, si on extrapole, un rock ambient très doux. Afterglow est l’album de la transition, où le jeune artiste (24 ans) explore, ose, déploie. C’est indéniable, il y a du talent à la barre — ne serait-ce que dans ses textes, écrits ici encore avec son père, le poète Einar Georg Einarsson. Ses ambiances ont soit le lustre d’un pouls gras, soit la linéarité chantante des cordes ou d’un piano haché, voire en cascades (très belle Afterglow). Pensez à un aimant radioactif laissé dans l’eau, avec voix de falsetto. Sa recherche va jusqu’à déposer, en finale, des choeurs en incantation mystique (Hold). S’il glisse parfois dans un trop-plein épileptique, comme si la direction battait un temps de l’aile, Ásgeir a la sensibilité, l’audace et le doigté. Ce deuxième album prouve qu’il continue de monter.



Afterglow ★★★ 1/2 Ásgeir, One Little Indian