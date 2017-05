«La Bohème» de Puccini en projection gratuite

Le 27 mai à 19 h 30, l’Opéra de Montréal offrira en direct la projection de l’opéra La Bohème de Puccini sur cinq écrans géants installés dans le Stade Mémorial Percival-Molson. Cet événement qui s’inscrira dans la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal est accessible gratuitement à 15 000 spectateurs qui devront dès à présent se procurer un billet via le site de l’Opéra de Montréal. Il est précisé que la projection « aura lieu beau temps, mauvais temps, et sera précédée d’activités de démocratisation de l’opéra » et qu’un « service de navette sera offert par la STM au départ de la station McGill ».