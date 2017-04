Zaz au Centre Bell: trop haut, le plafond

C’est plein d’enfants. Des fillettes, surtout. On se dit que ça tient au naturel bondissant de Zaz : elle a quelque chose d’une gamine. Elle fêtera pourtant ses 37 ans lundi, le 1er mai. Le même jour que Danielle Darrieux son centenaire. Dans les années 1930, au temps de Mademoiselle ma mère et autres « screwball comedies » à la française, la toute jeune Danielle Darrieux incarnait précisément la joie de vivre, et elle touchait à peine le sol tellement elle courait partout et virevoltait. Est-ce le 1er mai qui leur a fait ça ? Zaz autant que Danielle Darrieux, dans l’image que l’on se fait d’elles, sont… comment dire ? Printanières, primesautières, pimpantes, pétillantes… Épatantes !

Voyez comment elle arrive sur la scène du Centre Bell, Zaz. Seule et bondissante. Plus ça va, et plus ils sont hauts, les sauts, non ? Va-t-elle se heurter la tête au plafond ? J’exagère, là. Trop haut, le plafond. D’ailleurs, elle ne bouge pas tant dans la première chanson. Elle est même assez calme. Un calme de sauterelle. Dès ses premiers mots, hop ! Dans Comme ci, comme ça, elle augmente l’intensité d’un cran. Hop ! Hop ! On lit derrière elle, sur l’écran géant, les paroles de la chanson, menée par une guitare manouche fougueuse.

« Paris sera toujours Paris ! », s’exclame-t-elle. Ça fait drôle, ces milliers de fillettes et parents de fillettes qui se trémoussent. Ça fait un peu années folles. Ça ramène à Danielle Darrieux, tiens. En fond de scène, des vues de Paris en bleu et blanc, à l’intérieur de trois silhouettes de bâtisses bien parisiennes. Tout un exploit, que cet album Paris de 2014 (son troisième), qui a transcendé les générations.

Trop grand ?

Ça se tranquillise pour Si jamais j’oublie, et Si je perds. Un peu trop, je dirais. Les projections et les éclairages prennent beaucoup de place, comme si le gigantisme du lieu exigeait une surenchère rétinienne. Pourtant c’est elle que l’on veut voir, et que l’on veut surtout voir se lâcher lousse. La grosse machine la gêne un peu aux entournures, lui enlève de l’élan. Était-ce comme ça jeudi au Centre Vidéotron ? Elle se jette à genoux pour la chanson suivante. « Debout là-dedaaaaaans ! », hurle-t-elle.

Après la reprise d’une rhumba ondulante (Los Gardenias), et La lessive, ballade du quotidien (avec un seul guitariste et son acoustique), certes beaux moments où le lieu rapetisse et la chanteuse se rapproche, il est grand temps que ça explose. « Allez, on se réveille là-dedans ! » La foule entonne Les passants, et Zaz s’assied sur scène pour regarder le trompettiste souffler son solo. Et puis elle se relève et bondit un peu. La java de La Parisienne ne manque pas d’allant : la chanteuse peine quand même à habiter cette scène trop vaste pour son bien.

Zaz invite les gens à déballer leur ballot d’émotions : ça répond. Dans Laissez-moi, elle danse un petit charleston, pas mécontente. Et puis c’est le moment Piaf : Dans ma rue. L’histoire prend au coeur. Le mien, à tout le moins. Est-ce que ça touche la majorité, ici, fillettes et parents de fillettes ? Pas certain. Tous les cris, tous les s.o.s. rallie les suffrages : la chanson est trop familière chez nous pour ne pas cartonner. Veut-on aussi une reprise romantique de Cabrel ? En est-elle déjà là, Zaz grand public ? Arrivée à Je veux, ça y est enfin. Le Centre Bell se lève et danse. Zaz retrouve enfin son chien, un brin de folie. Tout petit brin. Filament de folie. Je pense que je vais aller regarder un film un peu foldingue avec Danielle Darrieux.