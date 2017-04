Quand Canailles joue les équilibristes

« J’essaie d’être drette, mais l’équilibre c’est plate », chante Daphné Brissette sur le tout nouveau disque de Canailles. Si le groupe folk-bluegrass a plus tendance à lever le coude qu’à se coucher avant que commencent les nouvelles du soir, son nouvel album Backflips laisse émaner la quête d’un meilleur entre-deux.



Les huit membres de Canailles — dont deux nouveaux venus — mènent une vie musicale sur les chapeaux de roues depuis les débuts de la formation. Backflips est déjà leur troisième disque à être lancé, après un EP qui leur a servi de carte de visite en début de parcours en 2010.

Et surtout, les musiciens ont énormément tourné, traversant le Québec de long en large, dévorant les kilomètres entassés dans un camion, martelant les scènes des salles et des bars de la province à grands coups de contrebasse, de mandoline, de caisse claire et de chant en choeur.

Nécessairement, cette réalité affecte de plus en plus la vie de la bande — et indirectement le parcours personnel de chacun. Et il ne faut pas gratter beaucoup dans les textes pour trouver des questionnements ou des constats à ce sujet. Il y a l’envie d’aller encore plus loin, de peser sur l’accélérateur, doublée d’un désir paradoxal et visiblement incompatible de repos, de tranquillité. Comme dans Tête en lieu sûr : « Plonger dans les bras / du chaud, salé pis gras / ça me met la tête en lieu sûr / mais je m’efface à l’usure ».

On a peut-être trouvé l’équilibre entre être une gang de cabochons et être professionnels Evans, le mandoliniste de Canailles

Devant une bière et un bol de bretzels-moutarde forte, le mandoliniste Erik Evans et le contrebassiste Antoine Tardif ne cachent pas les difficultés de la vie un peu maniaco-dépressive de musicien. Tout en soulignant le plus grand optimisme qui règne sur Backflips en comparaison du précédent album, Ronds-points.

« On a peut-être trouvé l’équilibre entre être une gang de cabochons et être professionnels. Il y en a un qui peut aller plus loin, et l’autre qui stagne », dit Evans.

Cerf-volant

Plein de petits détails le démontrent. Ne serait-ce que le sursis que s’est donné Canailles avant de retourner à la création. « Pour un deuxième album, si tu veux continuer sur ta lancée, il faut que tu sortes de quoi assez vite, explique Antoine. Et pour ce troisième disque, disons qu’on s’est permis un petit lousse pour être confortable dans le travail. »

Aussi depuis deux ans, les membres n’ont plus de gérant et ont choisi de s’occuper eux-mêmes de leur destinée. « L’autogérance, ça fait qu’on se doit d’être plus “groundé”. Quand t’as un gérant, toi t’es un cerf-volant et il y a quelqu’un qui te tient au sol. La journée où tu es lâché, il faut que tu trouves tes appuis un peu. »

— C’est une belle métaphore ça, Erik.

— Merci. C’est moi qui l’ai inventée.

Comme quoi même professionnel, le musicien peut rester un peu cabochon.

Bander mou

Pour Backflips, Canailles a aussi ouvert pour la première fois sa bulle créatrice à un réalisateur. C’est Tonio Morin-Vargas, entre autres entendu sur le dernier disque de Bernard Adamus, qui a oeuvré avec le groupe.

« On était mûrs pour ça aussi, croit Antoine. Avant, on ne voulait peut-être pas laisser du terrain par orgueil. Et l’orgueil, c’est parfois un manque de confiance. »

Pour Erik, la présence de Morin-Vargas a permis à Canailles de se décoller le nez de sur ses chansons. « Il a été capable de prendre le ramassis de tout ce qu’on est, comme flaques molles, et il nous a resserrés un petit peu », explique-t-il.

Et à entendre les deux hommes, le réalisateur a aussi su sortir (gentiment) les crocs. « Tonio a aidé à débroussailler tout ça, à nous donner des claques aussi, parce que ça bandait mou par bouttes. Mais, il nous a fouettés », explique Antoine, visiblement aussi calé en métaphores que son collègue.

Éviter la caricature

C’est dans cette rigueur encore plus grande que Canailles a eu l’impression de se réinventer. Comme le travail précédent du groupe, Backflips reste un album écrit à plusieurs mains et porté par plusieurs voix, fait d’une musique à boire qui fait taper du pied, qui donne envie de faire des mauvais coups.

Les différences ? « On ressent plus des influences hawaïennes, des années 1960, très blues aussi », dit Evans, ajoutant du même souffle qu’il ne sent pas la nécessité pour le groupe de se réinventer sans cesse.

« J’ai toujours voulu que l’on continue dans la même vibe, mais sans s’autoplagier, sans se caricaturer. Ça serait facile de faire toujours la même toune sur le même sujet, avec des variantes. Je trouve ça l’fun qu’on ait autant de têtes créatives dans le groupe avec des backgrounds différents, tout le monde apporte un peu du sien. »

Les deux musiciens estiment aussi que Daphné Brissette a pris du galon avec les années. Elle a d’ailleurs suivi des cours de chant avec la colorée Anna Frances Meyer, du groupe rockabilly Les Deuluxes et également formée pour chanter l’opéra.

« Tu vois que c’est plus naturel, qu’elle se permet d’atteindre des notes qu’elle n’osait pas [atteindre] avant, estime Erik. Elle n’a pas besoin de forcer, c’est sa voix naturelle. Et, bon, elle contrôle aussi mieux son niveau de party ! »

Parce qu’être « drette », c’est peut-être « plate », mais c’est parfois payant.