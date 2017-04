La puissance du hip-hop

L’artiste hip-hop Kendrick Lamar, avec son album DAMN, trône cette semaine au sommet du palmarès Billboard 200 : l’équivalent de 603 000 albums vendus la semaine dernière, soit le plus grand nombre d’albums vendus en une semaine en 2017. Le record précédent de cette année était détenu par Drake, avec 505 000 albums vendus au cours de la semaine se terminant le 23 mars.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes quant à l’acceptation du hip-hop en sa qualité artistique. Et si on accueillait pleinement le hip-hop non seulement pour le plaisir musical qu’il procure, mais aussi pour son rôle social ?

Dans le plus récent numéro du magazine Urbania, je fus ravi de lire l’article au sujet de Michael Lipset, un Américain faisant son doctorat en éducation à l’Université McGill. Il collabore avec l’école secondaire James Lyng dans la Petite-Bourgogne afin que celle-ci devienne la première école secondaire canadienne offrant une immersion en arts urbains : rap, breakdance, graffiti et DJ-isme.

Une manière originale d’intégrer l’enseignement des matières traditionnelles, mais surtout de favoriser le développement d’individus plus complets. Oeuvrant moi-même dans le secteur de l’éducation, j’ai été à même de constater qu’une fracture existe souvent entre l’école et la vie de l’élève : l’enseignement offert n’est pas connecté au quotidien de l’élève. Ancrer l’enseignement dans un univers pertinent pour l’élève lui permet de mieux intégrer les notions de manière à en faire un meilleur citoyen immédiatement et pour l’avenir.

Urbania rapporte que selon Michael Lipset, « pour les élèves, c’est encore plus que d’apprendre par le moyen des arts urbains. C’est de les connecter à leur apprentissage par une prise de conscience critique, une pédagogie qui les rend actifs et impliqués dans leur communauté ».

Le rap a cela de particulièrement puissant que dans son origine, il est l’expression d’une sous-culture qui décrit poétiquement et parfois qui dénonce explicitement les injustices vécues par certains groupes de la société. Si certains rappeurs se sont égarés dans l’expression d’une musique prônant le matérialisme, la violence et l’hypersexualisation de la femme, il faut se réjouir de l’émergence d’artistes comme Kendrick Lamar, qui prend d’assaut les défis sociaux qui l’interpellent.

Le hip-hop comme levier de participation citoyenne, donc. Pour les jeunes, mais pour tous ceux qui vibrent, jeunes et moins jeunes, au son du beat et des lyrics. Mais sommes-nous prêts à accueillir le hip-hop comme tel ? Pas tout à fait.

Au Québec, certains artistes ont récemment fait l’actualité pour leur engagement en regard de certains enjeux sociaux. Toutefois, dans bien des cas, on édulcore l’artiste de l’entièreté de son propos en accueillant une parcelle de son oeuvre.

Nombre d’entre nous sont tombés amoureux de la chanson La vi ti nèg du groupe Muzion. Encore aujourd’hui, presque vingt ans après la parution de cette chanson, il n’est pas rare d’entendre sa mélodie dans les meilleurs clubs. Cette chanson est en quelque sorte un hymne appelant à la solidarité des Noirs vivant en situation de précarité au Québec. Ses paroles ont beaucoup résonné dans l’ivresse des partys, mais auraient pu susciter des discussions plus profondes dans le débat public.

En 2010, la Fédération des syndicats de l’enseignement a célébré avec fierté, et avec raison, l’hommage aux enseignants qu’a rendu Webster, rappeur et historien de Limoilou, dans la chanson La force de la multitude :

« J’exprime ma gratitude / Pour tous ces héros oubliés / Restés vaillamment au front / Tandis que les autres se repliaient. »

Or, c’est le même Webster qui, en collaboration avec Karim Ouellet, a créé la chanson Quebec History X, qui propose en poésie un véritable cours sur l’histoire des Noirs au Québec.

« En 1629 arrive Olivier Lejeune / Premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec / Au moins 10 000 esclaves au Canada / Jusqu’à l’abolition de ce droit en 1833 / Yo c’est fou, à force de fureter en masse / J’ai découvert que Lionel Groulx prônait la pureté des races / C’est la même chose pour Garneau, F.X.-Garneau / Qc History X, ils nous ont effacé du tableau / Mais pourtant, il y avait des hommes d’affaires noirs / On était dans les régiments et d’autres étaient coureurs des bois / Il y avait aussi des aubergistes / Et ils veulent nous faire croire que les Noirs sont ici depuis les années 70. »

Malheureusement, la richesse de cette chanson est inversement proportionnelle à sa notoriété.

C’est là que réside la dissonance entre l’émergence du hip-hop comme genre musical et la compréhension de tous les messages que cette musique véhicule. Le hip-hop nous donne la chance d’étudier et de comprendre des phénomènes sociaux importants. Tendons l’oreille attentivement.