Admirons d’abord la somme de projets menés de front ces dernières années par le Britannique Damon Albarn qui, à l’aube de la cinquantaine, ne donne aucun signe d’essoufflement créatif. Constant, curieux et prolifique, le musicien semble cependant prolixe sur Humanz, nouveau disque du projet Gorillaz parsemé de moments géniaux — le breakbeat gospel d’Ascension en ouverture mené par l’énergique Vince Staples, l’électro-rèche Charger avec nulle autre que Grace Jones, le rythme dub accéléré de Submission avec Danny Brown et Kelela —, mais écartelé dans ses thèmes (politique d’abord, bien qu’Albarn ait in extremis choisi de gommer du disque toute référence à Donald Trump…) et dans sa direction musicale. Comme si, à force d’inviter ses nombreux collègues (une bonne trentaine !) en studio, le chef d’orchestre s’était retrouvé pris avec un joli casse-tête, forçant chacune des pièces dans des grooves pop-rap-électroniques souvent musclés et en quête d’un refrain mémorable. Humanz est un disque à haute tension, le plus opaque des cinq Gorillaz.



Écoutez Saturnz Barz

Humanz ★★★ Gorillaz, Parlophone