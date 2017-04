Pleasure, Feist

Ce disque de la Torontoise Leslie Feist ne fera pas l’unanimité. Pleasure ? Titre trompeur pour ce 5e album inquiet et introspectif arrivant après une pause de six ans durant laquelle elle aurait remis en question sa carrière musicale. Entourée de ses collaborateurs habituels (Renaud Letang et Mocky coréalisateurs, Gonzales et cie), elle accouche d’un disque farouche dans sa forme, abrasif par ses guitares qui « grichent » et ses cymbales fracassantes jusque dans les ballades. Principalement enregistré live, avec toutes ces fausses notes volontairement laissées sur le ruban magnétique dont on perçoit le grain, le bruit de fond, dans les moments plus calmes de ce disque lugubre. Faites une croix sur la pop en Technicolor de The Reminder. « I am not running away », martèle-t-elle sur un blues du même titre, avec sa belle voix singulière qui agit comme mortier à l’ensemble : si Feist est là pour de bon, ce sera pour extraire de son travail les sentiments les plus sincères, et là est la force de ce disque viscéral et imparfait qu’on mettra du temps à apprivoiser.



Écoutez Pleasure

Pleasure ★★★ 1/2 Feist, Universal