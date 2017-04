Dès le début, une texture étrange habille le son dandy d’Arto Lindsay sur un rythme saccadé. Une apparente désorganisation s’installe, qui n’est qu’illusion : dès que le chant se fait entendre, une atmosphère de proximité prend le dessus, tout doucement, en anglais surtout, mais avec une âme brésilienne. Au long du disque, la dualité sera constante entre la chanson très mélodique et l’expérimentation plus agressive, ou entre les influences minimales de la bossa et le son de la Grosse Pomme avec ses distorsions de guitare, ses effets électros et ses décalages. Pour son premier album depuis 2004, l’ancien Ambitious Lover propose un disque sensuel avec des textures contemporaines. Les climats sont très riches, contrastés, mais la voix de Lindsay crée la cohérence dans son île de plaisirs. Si on le sent parfois se confronter à lui-même, ce n’est que pour faire émerger la beauté. Ici, la violence est apprivoisée par la liberté de l’intimité.



Cuidado Madame ★★★★ Arto Lindsay, Ponderosa Music Art